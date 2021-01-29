Ученые: расстояние между США и Великобританией увеличивается на 4 см в год

Эксперты уверены, что Северная и Южная Америки каждый год примерно на 4 сантиметра отдаляются от Африки и Европы. Фото: pixabay

Эксперты уверены, что Северная и Южная Америки каждый год примерно на 4 сантиметра отдаляются от Африки и Европы. Фото: pixabay

Эксперты уверены, что Северная и Южная Америки каждый год примерно на 4 сантиметра отдаляются от Африки и Европы.

Это происходит под действием потоков материи в верхних слоях мантии, сообщает ТАСС Наука, ссылаясь на результаты исследований, которые опубликованы в журнале «Nature».

По словам сейсмолога из Саутгемптоновского университета в Великобритании Ника Хармона, Северная Америка и Европа продолжают дистанцироваться друг от друга вовсе не из-за политических или философских разногласий, а по причине того, что под действием конвекционных процессов внутри мантии тектонические плиты движутся в противоположные стороны.

Отмечается, что недра Земли состоят из нескольких слоев – твердой земной коры, полужидкой мантии и расплавленного металлического ядра. Кора в свою очередь состоит из нескольких огромных фрагментов – тектонических плит, которые медленно «плавают» по поверхности мантии и сталкиваются друг с другом, погружаясь в глубинные слои Земли. В результате образуются и исчезают континенты, горные гряды и другие крупные неровности рельефа.

Вот пример. Во времена динозавров не существовало Атлантического океана, а Южная Америка и Африка были одним целым. Затем они разделились и начали двигаться в противоположных направлениях, в результате чего сформировался новый океан, а растительный и животный миры Старого и Нового Света стали эволюционировать отдельно друг от друга.

Пока у ученых нет единого мнения о том, почему и как раскалываются континенты и что заставляет их части удаляться друг от друга. Одни считают, что это связано с истончением земной коры и извержениями вулканов, другие — что их порождают глубинные процессы внутри верхних слоев земной мантии.

Хармон с коллегами как раз хотел проверить вторую теорию и запустил для этого проект PI-LAB. На дне Атлантики были установлены 39 сейсмографов. С их помощью отслеживали колебания, проходящие через недра земли в этом регионе. Ученые определили структуру коры и верхних слоев мантии на дне Атлантического океана и выяснили, как и куда они движутся. Оказалось, что Африка и Южная Америка продолжают быстро удаляться друг от друга.

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