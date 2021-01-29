В Петербурге полицейские остановили каршеринг, которым управлял водитель с чужого аккаунте

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Санкт-Петербурге полицейские остановили каршеринг, за рулем которого сидел водитель, взявший машину в аренду с чужого аккаунте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Автомобиль остановили ночью 26 января на Социалистической улице. Им управлял врач-травматолог, который, по предварительным данным, завладел транспортным средством неправомерно. Из-за этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Отмечается, что врач не первый раз нарушает закон. В 2020-м году он сел за руль пьяным, но отказался проходить медосвитедельствование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино возбудили уголовное дело после подозрительной смерти девушки. Парень погибшей уверял, что ее смерть произошла из-за несчастного случая, но полицейским теперь так не кажется.