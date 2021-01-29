В Москве арестовали 154 человек за участие в незаконной акции

За неделю в суды поступило более 1,6 тысяч дел об административных правонарушениях.

В московские суды за неделю поступило 1607 дел об административных правонарушениях после незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая состоялась 23 января. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что 41 дело возбудили из-за неповиновения требованиям полицейских, остальные за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

В итоге были арестованы 154 человека, 354 человека — оштрафованы. Остальные материалы рассмотрят в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве арестовали тиктокера, напавшего на машину ФСБ на митинге. В ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в столице десятки человек атаковали машину ФСБ. Они пинали Toyota Camry с правительственными номерами.