Чемпионат мира по синхронному фигурному катанию в 2021 году отменили

ЧП произошло на тренировке по фигурному катанию. Фото: Рixabay
Мероприятие не состоится из-за пандемии. Фото: Рixabay

Турнир, который должен был состояться в апреле, не состоится из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 29 января, стало известно об отмене Чемпионата мира по синхронному фигурному катанию в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет Международного союза конькобежцев заявил, что турнир, запланированный на 9 и 10 апреля, не состоится из-за пандемии коронавируса. То же касается юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в конце февраля. Некоторые спортивные мероприятия перенесли на 2022 год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Даллас» разгромил «Детройт» в матче НХЛ. В составе отличились Джо Павелски, Эндрю Коглиано, Денис Гурьянов, Джейми Олексяк, Тай Делландреа, Джастин Даулинг и Джон Клингберг.

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Чемпионат мира по синхронному фигурному катанию в 2021 году отменили