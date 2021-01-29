Дом Юдиной, пострадавшей во время митингов, до сих пор пустует

Женщину уже выписали из больницы, но домой она не вернулась.

Журналисты, наведавшиеся в Лугу, обнаружили, что дом Маргариты Юдиной до сих пор пустует, несмотря на то, что женщину выписали из Елизаветинской больницы после сотрясения. В ожидании хозяев воет и скулит одинокая собака, которую явно давно не кормили, говорит источник.

Также удалось поговорить с соседями женщины. Один из них рассказал, что дом Юдиной находится в плачевном состоянии, но никто с этим ничего не делает. Мужчина добавил, что она предпочитает ни с кем не общаться, но часто обращается с различными жалобами в полицию.

Напоминаем, что Юдина была госпитализирована с сотрясением после несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге. Ее ударил в живот силовик, после чего женщина стукнулась головой об асфальт. Гражданку дважды госпитализировали, сейчас она выписана, но дома, как пишут журналисты, пока не появилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку, которую пнул полицейский во время митинга, выписали из больницы.