Первый самолет за долгое время вылетел из Петербурга в Хельсинки

На борту находились 70 человек.

Первый самолет за долгие месяцы вылетел из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Об этом сегодня, 29 января, сообщает авиакомпания Finnair.

Известно, что на борту находились 70 человек. После возобновления авиасообщения из Пулково в столицу Финляндии можно будет улететь два раза в неделю – в пятницу и воскресенье.

Напоминаем, что из России в Финляндию свободно пока что попасть нельзя. Такое право имеют отдельные категории граждан, среди которых владельцы дипломатических и служебных паспортов, а также водители международных грузов. Также получить визу в Финляндию можно членам семей граждан Финляндии и владельцам недвижимости в стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему петербуржцы не смогут попасть в Финляндию.