Китайские ученые нашли способ замедлить старение

Исследователи из Китая определили ген, который отвечает за старение организма. Благодаря экспериментам удалось добиться эффекта омоложения клеток.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, опыты проводились на мышах. Ученые использовали генетическую последовательность под названием kat7 для омоложения клеток организма. В итоге, специалисты смогли добиться позитивных результатов по некоторым направлениям.

«Результаты наших опытов говорят сами за себя — продолжительность жизни тестовых мышей, которые подверглись генетической терапии, повысилась на 25%», – говорится в результатах ученых.

Кроме этого, они отметили, что животные стали более здоровыми и активными после эксперимента от старения.

Однако на этом исследования не заканчиваются. Теперь ученые из Китая привлекут приматов к данному опыту. Успешные результаты позволят провести эксперимент с людьми. Специалисты хотят добиться 100% уверенности в безопасности процедуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение.