Спасатели тушили вспыхнувший двухэтажный дом на Ленина

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. На проспекте Ленина горел дом 60 корпус 2, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Пожар произошел вечером 29 января. Сообщение о пожаре поступило в 23:08. В двухэтажном нежилом доме горела обстановка на площади 7 кв. метров. Справиться с огнем удалось к 23:37.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава города отметил, что в ближайшее время власти закупят еще 10 пожарных автомобилей. Это позволит решить проблему замены устаревшей техники. Беглов добавил, что в Красносельском и Красногвардейском появятся новые депо.