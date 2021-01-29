Петербург передал противопожарной службе 11 автомобилей

Петербург передал противопожарной службе 11 автомобилей
Пожарные получили новые машины. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ближайшее время власти планируют закупить еще десять машин для пожарных.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал противопожарной службе 11 автомобилей. Он отметил, что благодаря новой и современной технике удастся спасти множество жизней. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города отметил, что в ближайшее время власти закупят еще 10 пожарных автомобилей. Это позволит решить проблему замены устаревшей техники. Беглов добавил, что в Красносельском и Красногвардейском появятся новые депо.

В ходе встречи губернатор подчеркнул, что зимой иск попасть в чрезвычайную ситуацию довольно высок. Известно, со льда вывели 3,5 тысячи человек, несмотря на введенный запрет до 15 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели утром тушили частный дом в Лодейнопольском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Беглов машина мчс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы имена ведущих юбилейного сезона шоу «Орел и решка»
Фильмы Тарковского, «Черевички» Чайковского и «Чеховские ...
Вузы возвращаются к очному обучению: как они будут работать — ...
Ученые доказали влияние фаз Луны на продолжительность сна
Ученые: расстояние между США и Великобританией увеличивается на 4 см в год
Ученые нашли естественную защиту от коронавируса
С 30 января в Петербурге снимут ряд ограничений, введенных из-за COVID 19
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на ОМОНовцев