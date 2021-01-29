Петербург передал противопожарной службе 11 автомобилей

В ближайшее время власти планируют закупить еще десять машин для пожарных.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал противопожарной службе 11 автомобилей. Он отметил, что благодаря новой и современной технике удастся спасти множество жизней. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города отметил, что в ближайшее время власти закупят еще 10 пожарных автомобилей. Это позволит решить проблему замены устаревшей техники. Беглов добавил, что в Красносельском и Красногвардейском появятся новые депо.

В ходе встречи губернатор подчеркнул, что зимой иск попасть в чрезвычайную ситуацию довольно высок. Известно, со льда вывели 3,5 тысячи человек, несмотря на введенный запрет до 15 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели утром тушили частный дом в Лодейнопольском районе.