Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

В Петербурге сегодня утром почти нет пробок. Город, видимо, еще спит в выходной день. Пробки оцениваются в один балл.

Об этом сообщается в субботу, 30 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение у Благовещенского, Дворцового и Биржевого мостов со стороны Васильевского острова, на Ждановской набережной, Лоцманской улице, у Московского вокзала и на пересечении Вознесенского проспекта и набережной реки Фонтанки.

Одно из ДТП произошло на 32-м км внутреннего кольца КАД, другая — на проспекте Медиков. Кроме того, одна авария замечена на Суздальском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.