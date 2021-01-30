Иномарка влетела в шиномонтажную на Суздальском проспекте

Утром 30 января водитель легкового автомобиля врезался в шиномонтажную на Суздальском проспекте.

«На Суздальском проспекте, 34 машина въехала в Шиномонтаж», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В итоге машина пробила дверь в постройке. В сети опубликовано видео с места происшествия. Судя по кадрам, у машины смяло капот. Информации о пострадавших не проводится. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыла скорая помощь. Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 28 января, на перекрестке улиц Маршала Говора и Возрождения.