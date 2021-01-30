Мужчина погиб при ночном пожаре в квартире в Кингисеппе

Сегодня ночью спасатели потушили квартиру в жилом доме в Кингисеппе. В пожаре погиб мужчина.
Трагедия случилась в ночь на субботу, 30 января, в одном из домов на улице Воровского. По данным ГУ МЧС РФ по области, В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Как сообщил 78.ru, в результате возникновения огня в квартире погиб 48-летний мужчина. Его обнаружили сотрудники пожарно-спасательной части.
Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причины возникновения происшествия выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невельской улице 14 спасателей тушили здание автосервиса.