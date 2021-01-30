Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до 12

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до 12
Полицейские проводят проверку. Фото: pixabay

Число погибших в аварии с микроавтобусом в Самарской области возросло до 12. Три машины столкнулись на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал».

Трагический инцидент случился в пятницу, 29 января, в 19:20. В районе села Заборовка Сызранского района не смогли разъехаться грузовой автомобиль DAF, легковушка Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen.

Как сообщили «РИА Новости», на данный момент известно о гибели 12 человек. Еще 12 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Пять из них находятся в реанимации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП под Москвой пострадали 50 военных, четверо погибли.

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