Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до 12

Число погибших в аварии с микроавтобусом в Самарской области возросло до 12. Три машины столкнулись на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал».

Трагический инцидент случился в пятницу, 29 января, в 19:20. В районе села Заборовка Сызранского района не смогли разъехаться грузовой автомобиль DAF, легковушка Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen.

Как сообщили «РИА Новости», на данный момент известно о гибели 12 человек. Еще 12 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Пять из них находятся в реанимации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП под Москвой пострадали 50 военных, четверо погибли.