В ДТП под Москвой пострадали 50 военных, четверо погибли

Число пострадавших военнослужащих в ДТП в Подмосковье достигло 50, ранее сообщалось о 42 травмированных.

ДТП произошло 11 января на Новорижском шоссе Красногорске. На трассе М-9 при повороте на деревню Глухов самосвал влетел в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивший личный состав.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление.

В автобусах находились солдаты-срочники и четыре офицера, сообщает «Интерфакс». Водитель большегрузного автомобиля сейчас задержан. В результате происшествия погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Новорижском шоссе Красногорске. На трассе М-9 при повороте на деревню Глухов самосвал влетел в колонну грузовиков. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление, в результате чего и произошло ДТП.