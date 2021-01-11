Четверо погибли в ДТП с военными автобусами в Подмосковье

Четверо погибли в ДТП с военными автобусами в Подмосковье
В ДТП с военными автобусами в Подмосковье погибли четыре человека. Фото: pixabay

В Московской области в автомобильную аварию попали грузовик и четыре военных автобуса Минобороны РФ. Есть погибшие и пострадавшие.

Все произошло в понедельник, 11 января, на Новорижском шоссе Красногорске. На трассе М-9 при повороте на деревню Глухов самосвал влетел в колонну грузовиков. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление, в результате чего и произошло ДТП

Как сообщает РИА Новости, при столкновении погибли четыре человека. Еще шестеро госпитализированы с различными травмами. Все погибшие и пострадавшие — военнослужащие. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП в Волховском районе погибли два человека.

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