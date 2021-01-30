Водитель Land Rover скончался после кувырка в кювет в Ломоносовском районе

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Автомобиль Land Rover съехал в кювет.

Трагическая авария случилась в пятницу, 29 января, на трассе «Подъезд к массиву Кузнецы». Около 8 утра машина, двигаясь от автодороги «А-118» в сторону деревни Низино, слетела в левый кювет и опрокинулась

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, водитель иномарки скончался на месте происшествия.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка влетела в шиномонтажную на Суздальском проспекте. Машина пробила дверь в постройке.