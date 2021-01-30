Центральный станции московского метрополитена закроют 31 января

Не уточняется, на какое время закроют станции. Фото: pixabay

Не уточняется, на какое время закроют станции. Фото: pixabay

Они не будут работать в связи с запланированными несанкционированными митингами.

В Москве в воскресенье, 31 января, закроют часть центральных станций метро. Об этом сообщил столичный главк МВД.

Отмечается, что речь идет о семи станциях, среди которых: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». На станции не будут пускать до особо распоряжения правоохранительных органов. Также в городе ограничат передвижение пешеходов. Такие меры связаны с проведением несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Власти Москвы напоминают, что призыв и участие в подобных массовых мероприятиях может обернуться уголовной ответственностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку, которую пнул полицейский во время митинга, выписали из больницы.