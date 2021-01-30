Водитель и пассажир погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Кировск — Большая Ижора»

На автодороге А-120 «Кировск — Большая Ижора» в Ленинградской области произошло ДТП с двумя жертвами.

Авария случилась в субботу, 29 января, на 109 километре трассы. 28-летний мужчина, двигаясь от поселка Гладкое на автомобиле «ВИС», при обгоне столкнулся со встречной Scania с полуприцепом, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в результате столкновения водитель и 30-летний пассажир легковушки погибли на месте. Водителя большегруза госпитализировали в тяжелом.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

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