Малафеев отправил дочь в реабилитационный центр

Малафеев отправил дочь в реабилитационный центр
Малофеев рассказал о дочери и ее лечении. Фото: ФК "Зенит"

У девочки есть зависимость от наркотических веществ, и она не справляется собственными силами.

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев признался, что отправил свою 17-летнюю дочь Ксению в реабилитационный центр. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте.

Футболист отметил, что недавно вернулся из больницы и был вынужден отправить своего ребенка на лечение. Семья до сих пор борется с зависимостью Ксении, но пока что своими силами этого делать не удается. Малафеев надеется, что специалисты помогут девочке. При этом он понимает, что многое зависит от самого подростка и ее желания быть здоровой.

Главное, чтобы она сама начала ответственно относиться к жизни», — написал футболист.

Напоминаем, что в марте 2020 года девушку задержали из-за незаконного оборота наркотиков в значительном размере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юную дочь Вячеслава Малофеева задержали.

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