В Петербурге на несанкционированном митинге задержали активиста-наркомана

В Петербурге на несанкционированном митинге задержали активиста-наркомана
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Молодого человека подозревают в употреблении, хранении и распространении наркотических средств.

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего участника протестных акций. Он проходил свидетелем по делу о нападении на сотрудника полиции на Невском проспекте, а теперь подозревается в употреблении, хранении и распространении наркотических средств. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Дома у молодого человека нашли различные наркотики, некоторые из них парень выращивал самостоятельно. По предварительным данным, гражданин мог сбывать наркотики на протестной акции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тима Белорусских опроверг информацию о своем задержании с наркотиками.

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