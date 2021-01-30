В Петербурге на несанкционированном митинге задержали активиста-наркомана

Молодого человека подозревают в употреблении, хранении и распространении наркотических средств.

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего участника протестных акций. Он проходил свидетелем по делу о нападении на сотрудника полиции на Невском проспекте, а теперь подозревается в употреблении, хранении и распространении наркотических средств. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Дома у молодого человека нашли различные наркотики, некоторые из них парень выращивал самостоятельно. По предварительным данным, гражданин мог сбывать наркотики на протестной акции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тима Белорусских опроверг информацию о своем задержании с наркотиками.