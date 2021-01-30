Экс-футболист «Зенита» Халк прокомментировал переход в «Атлетико Минейро»

Бывший нападающий «Зенита» Халк перешел из клуба «Шанхай СИПГ», выступающего в Китайской Суперлиге, в бразильский «Атлетико Минейро».

Договор рассчитан до 2022 года. Как сообщили «РИА Новости», на днях нападающий приедет в Белу-Оризонти, чтобы пройти медобследование, а после подпишет с командой контракт.

«Я пришел сюда, чтобы стать чемпионом. Хочу услышать крик трибун», — написал Хал в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что последним клубом игрока был китайский «Шанхай СИПГ», в котором он выступал с 2016 года. До этого игрок прославился в России в составе сине-бело-голубых. С командой из Петербурга Халк выиграл чемпионат России и кубок страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» стал самым популярным российским клубом в соцсетях.