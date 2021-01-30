Пилотов самолета ослепили лазером при посадке в Москве

На полете и посадке хулиганство никак не сказалось.

Пилоты пассажирского самолета рассказали, что их пытались ослепить при посадке в аэропорту Внуково. Об этом сегодня, 30 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в авиационных службах.

Все случилось вечером 29 января, когда самолет прилетел из Грозного в Москву. К счастью, хулиганство никак не сказалось на полете и посадке.

Напоминаем, что подобное также произошло во время посадки самолета в Санкт-Петербурге 25 января. Транспортная прокуратура выясняет, кто причастен к инциденту.

Известно, что лазерное хулиганство является противоправным действием, признанное таковым во многих государствах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый самолет за долгое время вылетел из Петербурга в Хельсинки. Известно, что на борту находились 70 человек. После возобновления авиасообщения из Пулково в столицу Финляндии можно будет улететь два раза в неделю – в пятницу и воскресенье.