Петербурженка заявила о бомбе в филиале УМВД на Ильюшина

Гражданка наврала, поэтому ее задержали и доставили в отдел полиции.

Петербурженку обвиняют в том, что о солгала, сообщая о бомбе в здании по улице Ильюшина. Она написала сообщение, в котором заявила о взрывном устройстве в доме №18А, где располагается УМВД по Приморскому району. В итоге ни одного опасного предмета найдено не было. Об этом сообщает Piter.TV, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось накануне, 30 января. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на указанный адрес и провели обыск в здании. Ни одной бомбы найдено не было. Таким образом, информация была ложной, и гражданка только зря побеспокоила всех.

На данный момент удалось выяснить, что автором сообщения стала 42-летняя местная жительница. Ее уже задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские искали десять бомб в «Галерее» на Лиговском.