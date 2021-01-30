Молодые семьи поселят в Кондратьевский жилмассив после капитального ремонта

В корпусе смогут проживать около 600 семей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после того, как отремонтируют Кондратьевский жилмассив, туда заселят около 600 молодых семей. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города убежден, что властям удастся реконструировать старые кварталы и вдохнуть в них новую жизнь. Всего предстоит привести в порядок девять корпусов жилмассива. Известно, что будет произведена перепланировка квартир, их будут сдавать с полной чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами. У жилмассива будет собственный детский сад на 220 мест.

Первая очередь может быть сдана уже в 2022 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что статус многодетной семьи предлагают получить через МФЦ или «Госуслуги». Теперь удостоверение выдается в 2,5 раза быстрее.