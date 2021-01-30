В бизнес-центре на Сердобольской произошел пожар

В бизнес-центре на Сердобольской произошел пожар
В бизнес-центре произошел пожар. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В воскресенье, 30 января, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На Сердобольской улице, 65 загорелся бизнес-центр.

«Пожар в БЦ на Сердобольской, 65. Пожарные приехали очень быстро», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Возгорание произошло на верхних этажах.

В ликвидации пожара участвуют не менее двух единиц спецтехники и девяти человек личного состава МЧС. Спасатели подняли лестницу к верхним этажам здания, чтобы подняться наверх. На опубликованных в соцсетях снимках видно, как из окон бизнес-центра клубится дым. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня ночью спасатели потушили квартиру в жилом доме в Кингисеппе. В пожаре погиб мужчина. Трагедия случилась в ночь на субботу, 30 января, в одном из домов на улице Воровского.

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