Использование вакцины от коронавируса «Спутник V» одобрили в Тунисе

Применение "Спутника V" одобрили в еще двух африканских странах, кроме Туниса, - Алжире и Гвинее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Применение "Спутника V" одобрили в еще двух африканских странах, кроме Туниса, - Алжире и Гвинее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Тунис официально разрешил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» при иммунизации населения.

Об этом в субботу, 30 января, информирует министерство здравоохранения страны. Отечественный препарат получил временную регистрацию сроком на один год в рамках экстренной процедуры, пишет РИА Новости. Разрешение на использование основано на оценке результатов клинических испытаний «Спутника V».

На сегодняшний день в Тунисе выявлено свыше 206 тысяч случаев заражения коронавирусом. Успешно вылечились более 154 тысяч человек, 6 599 пациентов скончались. Отметим, что это уже третья африканская страна, которая намерена прививать граждан от COVID-19 российской вакциной. До этого разрешение выдали Алжир и Гвинея.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в уже понедельник, 1 февраля, в Петербург прибудет новая партия «Спутника V».