На Занзибаре россиянка с маленькой дочерью подхватили сонную болезнь

Жительница Перми и ее двухлетняя дочь, вернувшись с отдыха на острове Занзибар, заразились африканским трипаносомозом — сонной болезнью, переносчиками которой являются мухи цеце.

Женщина вместе с семьей отдыхала на тропическом курорте в ноябре 2020 года, а в январе, когда они прилетели домой, у маленькой дочери вдруг началась лихорадка, температура поднялась до 40 градусов. Об этом Наталья Пашина сама рассказала порталу URA.RU.

Обследование показало, что в организме девочки, как и у матери, есть тропические паразиты трипаносомы. Они попали в кровь вследствие укусов мухи цеце. Из-за сонной болезни меняется походка, пропадает аппетит, не хочется даже пить. Пермячка объясняет, что себя, — взрослого человека, — еще может заставить поесть, а вот ребенку приходится ставить капельницы. Девочка находится в палате интенсивной терапии, её планируют отправить на лечение в Москву.

При этом власти Занзибара, получив запрос от пермских врачей, опровергли наличие опасных насекомых в регионе.

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