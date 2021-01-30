Россиянин поджег жену во время ссоры

Россиянин поджег жену во время ссоры
Оба россиянина пострадали. Фото: pixabay

Травмы получила не только женщина, но и ее агрессивный супруг.

В Балашихе мужчина во время конфликта поджег жену. Об этом сегодня, 30 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

Все случилось на улице Дмитриева. Жильцы дома обратились в полицию с заявлением о том, что слышали хлопок в одной из квартир, после которого произошел пожар. По предварительным данным, там поругались супруги. В ходе ссоры мужчины облил свою жену горючей жидкостью, после чего поджег ее. В результате телесные травмы получили оба – россиянку госпитализировали сразу, а мужчина пока не попал в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина из мести поджег квартиру жительницы Ленобласти.

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