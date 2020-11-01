Мужчина из мести поджег квартиру жительницы Ленобласти

Мужчина из мести поджег квартиру жительницы Ленобласти
Подозреваемого в поджоге разыскивают. Фото: pixabay.com

В Лужском районе Ленобласти полиция разыскивает мужчину, который облил бензином и поджег дверь квартиры знакомой.

Как сообщает 47news, в субботу 32-летняя жительница деревни Заклинье обратилась в полицию и сообщила о поджоге. По ее словам, незадолго до происшествия она поссорилась со своим знакомым. Конфликт решить не удалось, и мужчина решил отомстить: он облил горючим веществом дверь квартиры, поджег и сбежал. За подготовкой к преступлению она наблюдала в дверной глазок.

С огнем быстро справились, эвакуация жильцов не потребовалась. Но дверь в квартиру придется менять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове сильное задымление в особняке Форостовского. По всей видимости, огонь не выбрался наружу и продолжает разрушать здание изнутри.

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