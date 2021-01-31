Пулково 31 января работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмены и задержки авиарейсов.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, на данный момент все самолеты должны приземляться и взлетать по расписанию, но график может измениться из-за погодных условий или внештатных ситуаций.

Следить за актуальной информацией по работе аэропорта Северной столицы можно на сайте, онлайн-табло регулярно обновляется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали два рейса.