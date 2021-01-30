В Пулково задержали два рейса

В петербургском аэропорту задержали два рейса.

Два самолета улетели позже в субботу, 30 января. Так, вылет одного из них отложили на 15 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

С опозданием оторвется от земли самолет авиакомпании «РусЛайн». Он улетит в 8:00 30 января.

Также с задержкой отправится самолет авиакомпании «РусЛайн», направляющийся в Тамбов. Он улетит не в с 8:20, а в 12:00. По каким причинам задерживаются рейсы не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прошлой ночью задержали вылет самолета из Северной столицы в Пермь. Лайнер авиакомпании «Победа» покинул петербургский аэропорт в 2:35 минут.