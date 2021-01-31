В Невском районе Петербурга временно пропал свет

Местные жители остались без света. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Местные жители остались без света. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В нескольких домах Невского района Петербурга среди ночи пропал свет. По словам очевидцев, был обесточен целый двор, однако спустя час подачу электричества восстановили.

Местные жители остались без электричества в ночь на воскресенье, 31 января. Кадрами обесточенных домов очевидцы поделились в в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«В 23:00 двор между улицами Седова-Бабушкина-Ивановской и Бульваром Красных Зорь погрузился во тьму», — написал автор записи.

Как сообщили в пресс-службе «Ленэнерго», электроснабжение на этом участке восстановили в 0:10.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы пожаловались на очередное отключение электричества на улице Пионерстроя.