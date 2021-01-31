Восемь спасателей тушили дом в деревне Новинка

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар. Огонь охватил частную постройку.

Возгорание случилось около 23:33 часов 30 января на Песочной улице. Огонь охватил сооружение общей площадью 87 «квадратов».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, с огнем боролись восемь человек пожарно-спасательной части, прибывшие к месту ЧП на двух спецмашинах. К 01:17 огонь был ликвидирован.