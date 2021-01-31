Восемь спасателей тушили дом в деревне Новинка

Восемь спасателей тушили дом в деревне Новинка
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар. Огонь охватил частную постройку.

Возгорание случилось около 23:33 часов 30 января на Песочной улице. Огонь охватил сооружение общей площадью 87 «квадратов».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, с огнем боролись восемь человек пожарно-спасательной части, прибывшие к месту ЧП на двух спецмашинах. К 01:17 огонь был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на железнодорожной станции Шевелево загорелся частный дом.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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