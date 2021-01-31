Две девушки пострадали из-за хлопка газа на дизайн-завода Flacon в Москве

В Москве на территории дизайн-завода Flacon произошел хлопок газа. В результате пострадали два человека.

Хлопок прогремел в одном из корпусов на кухне ресторана. Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что на втором этаже здания произошла вспышка газовоздушной смеси от газовой горелки без дальнейшего горения.

Как сообщил телеканал 360, в результате случившегося пострадали две девушки. Людей из здания эвакуировать не стали, здание продолжило работать в штатном режиме

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о хлопке газа на Краснопутиловской улице в Петербурге, который спровоцировал пожар. В результате из здания эвакуировали женщину, которая успела получить ожоги 70% тела. Также в огне пострадала собака, ее также отправили на лечение.