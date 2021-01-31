В воскресенье в Петербурге похолодает до -4 и пойдет снег

В последний день января в Северной столице сохранится облачная погода, ожидается небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 31 января, Петербург продолжит ощущать влияние заполняющегося циклона. Температура воздуха опустится до минус 2-4 градусов.

В дневное время подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм ртутного столба. На дорогах возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково работает без отмен и задержек.