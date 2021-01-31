В жилом доме на Гражданской улице полыхала «однушка»

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире.

Возгорание случилось в субботу, 30 января, в доме № 6 на Гражданской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части около 22:30. К месту пожара оперативно выехали 8 человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 5 «квадратов». Спасатели ликвидировали пожар в 22:44.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили дом в деревне Новинка.