В жилом доме на Гражданской улице полыхала «однушка»

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире.
Возгорание случилось в субботу, 30 января, в доме № 6 на Гражданской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части около 22:30. К месту пожара оперативно выехали 8 человек на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 5 «квадратов». Спасатели ликвидировали пожар в 22:44.
Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили дом в деревне Новинка.