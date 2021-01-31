Автомобиль вылетел на газон после ДТП на Коммуны

На улице Коммуны в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин вылетела на газон.

Авария случилась сегодня, 31 января, у дома №40. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Кроссовер загнал легковушку на газон», — написал автор записи.

На фотографии видно, что машина, оказавшаяся за пределами проезжей части, лишилась бампера и боковой части капота. Другой автомобиль остался на дороге, перегородив две полосы.

Обстоятельства аварии выясняются.

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