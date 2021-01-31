Протестующие вернулись на Сенную площадь: началась очередная волна задержаний

Протестующие вернулись на Сенную площадь: началась очередная волна задержаний
На Сенной площади жестко задерживают протестующих. Фото: Gazeta.SPb

Сторонники Навального ушли с Исаакиевской площади.

В Санкт-Петербурге сегодня, 31 января, продолжается несогласованный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие устроили массовую прогулку по городу: они успели побывать у ТЮЗа, на Сенной площади и у Мариинского дворца. За ними повсюду следовали сотрудники правоохранительных органов и автозаки.

В какой-то момент протестующие двинулись по Гороховой улице, но им преградили путь. Тогда протестующие решили вернуться на Сенную площадь, где снова начались массовые задержания.

Позади у сторонников Навального несколько стычек с силовиками, в результате которых уже задержаны десятки человек. Известно, что среди них есть сотрудники СМИ.

На Сенной площади жестко задерживают протестующих. Фото: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве на несогласованной акции задержали Юлию Навальную.

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