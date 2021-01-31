В Москве на несогласованной акции задержали Юлию Навальную

Жену блогера Алексея Навального Юлию задержали на незаконной акции в центре Москвы.

На прошлой акции несанкционированной акции протеста 23 января в столице Юлию задержали и отпустили в тот же день. Напомним, 31 января во многих городах России проходят несогласованные акции протеста, которые сопровождаются задержаниями и столкновениями с ОМОНом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве сегодня, 31 января, проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас он находится под арестом в следственном изоляторе № 1 Федеральной службы исполнения наказаний, который чаще всего называют «Матросской тишиной».