На Сенной площади во время задержаний прогремел взрыв

На Сенной площади во время задержаний прогремел взрыв
Во время митинга могли пострадать люди. Фото: Gazeta.SPb

По предварительным данным, силовики применили светошумовую гранату.

На Сенной площади сейчас проходят массовые задержания сторонников Алексея Навального. Судя по кадрам с несанкционированного митинга, сотрудники правоохранительных органов не церемонятся с гражданами и применяют силу при задержании.

Очевидцы сообщают, что услышали взрыв: скорее всего, при задержании была применена светошумовая граната. До этого участники протестов также говорили о распылении баллончика.

Пока непонятно, сколько человек задержаны и сколько из них нуждаются в медицинской помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующие вернулись на Сенную площадь: началась очередная волна задержаний.

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