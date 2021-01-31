«Чернышевскую» снова закрыли на вход и выход

&#171;Чернышевскую&#187; снова закрыли на вход и выход
Станцию метро закрыли. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Санкт-Петербурге закрыли станцию метро «Гостиный двор». В городской подземке такие меры объяснили обнаружением бесхозного предмета.

Об этом стало известно сегодня, 31 января, в 15:52. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», поезда проследуют станцию без остановки.

«На вход и выход», — уточнили в сообщении.

Напомним, около 12:30 очевидцы сообщали, что в стороне станции метро «Чернышевская» раздался громкий хлопок. Тротуар у входа оказался усыпан стеклами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 15:00 станцию открыли на вход.

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