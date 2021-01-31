Станция метро «Чернышевская» открыта на выход

Станция метро «Чернышевская» открыта на выход
Горожане увидели выбитые стекла. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Петербурге открыта на выход станция метро «Чернышевская». Об этом сообщили в петербургской подземке в воскресенье, 31 января.

Ранее очевидцы сообщали, что в стороне станции метро «Чернышевская» раздался громкий хлопок. Тротуар у входа оказался усыпан стеклами. Об этом стало известно сегодня, 31 января, около 12:30. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Литейный Life» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что тротуар у входа усыпан стеклом и кусками алюминия, а окна оказались разбиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о закрытии «Звенигородской». Что стало причиной закрытия стация – непонятно, но предполагается, что несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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