Петербуржцы рассказали о закрытии «Звенигородской»

Петербуржцы рассказали о закрытии &#171;Звенигородской&#187;
Станция метро временно не работает. Фото: Baltphoto

Очевидцы уверяют, что поезда просто проезжают мимо.

Сегодня, 31 января, перестала работать станция метро «Звенигородская». Об этом в социальных сетях рассказывают очевидцы. Они сообщают, что на платформе стоят десятки человек, которые не могут никуда уехать, так как поезда просто проезжают мимо. Что стало причиной закрытия стация – непонятно, но предполагается, что несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Напоминаем, что сейчас люди сбираются у ТЮЗа, до которого как раз можно дойти от станций «Пушкинская» и «Звенигородская». Тем временем в городе также перестали пускать на «Площадь Восстания», «Невский проспект», «Чернышевскую».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре Петербурга собираются пробки из-за перекрытия нескольких улиц. Ограничения введены до 23:59 часов.

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