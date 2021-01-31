Станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» открыли

Станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» открыли
Гостиный двор в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге открыли станции метро «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Звенигородская», «Гостиный двор».

Станции метро работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Станция метро «Чернышевская» работает только на выход, на вход станция закрыта в связи с ремонтом фасадного остекления.

Ранее сообщалось о закрытии станций метро из-за обнаружения безхозного предмета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 31 января, стало известно о закрытии станции метро «Площадь Восстания». На вход и выход ее закрыли в 11:32 в связи с обнаружением бесхозного предмета.

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