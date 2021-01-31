В Курортном районе ликвидировали разлив нефтепродуктов

С места инцидента собрали 300 килограмм смеси.

Жители поселка Александровская обратили внимание на загрязнение ручья Горский 27 января. Они обратились с жалобой в комитет по природопользованию, который приступил к выяснению обстоятельств инцидента. После этого к ручью приехали для отбора проб воды и почвы. Сегодня, 31 января, разлив нефтепродуктов был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в ходе работ было собрано 300 килограмм нефтеводяной смеси. Теперь предстоит выяснить, кто виновен в разливе нефти.

«Ситуация находится на контроле. Для предотвращения дальнейшего загрязнения мониторинг установленных боновых заграждений будет продолжен»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Леноблводоканал» заплатил 11,5 млн рублей за загрязнение ручья Безымянный. Надзорные мероприятия на ручье Безымянный в поселке Победа были проведены Росприроднадзором в 2018 году.