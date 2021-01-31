Вылечившиеся от коронавируса Дзюба присоединился к «Зениту» в Дубае

Вылечившиеся от коронавируса Дзюба присоединился к «Зениту» в Дубае
Артем Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» возобновил тренировки в Дубае. К команде присоединились футболисты Артем Дзюба и Андрей Лунев. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Сине-бело-голубые будут заниматься в комплексе «Над Аль-Шеба» до 12 февраля включительно и проведут серию товарищеских матчей.

Ранее сообщалось о том, что нападающий Артем Дзюба сдал положительный тест на выявление коронавируса. Из-за болезни он не вошел в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае. Об этом стало известно в пятницу, 15 января. В ОАЭ петербуржцы будут готовиться к грядущему сезону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все игроки и тренеры «Зенита» 13 января сдали тесты на коронавирус. Тест Дзюбы показал сомнительный результат

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