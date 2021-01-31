Специалисты заявили о снижении молодежи с высшим образованием

Специалисты заявили о снижении молодежи с высшим образованием
В числе регионов с наибольшим охватом исследователи называют Санкт-Петербург, Томскую область и Москву. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В России за последние 10 лет снизилось количество молодежи с высшим образованием. К этому привело сокращение заочной и коммерческой форм обучения.

Об этом сообщает Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала Высшей школы экономики (ВШЭ). По данным исследователей, показатель охвата молодежи с высшим образованием составляет 27%.

Самый низкий показатель отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе, – 1% молодежи с дипломом вузов. Также к группе риска эксперты отнесли Камчатский край, Тыву, Хакасию, Тюменскую область, Забайкальский край, Еврейскую автономную область и Кабардино-Балкарскую республику. Охват высшим образованием в этих регионах не превышает 20%.

Однако, каждый пятый регион страны превышает средний уровень охвата высшим образованием. В числе регионов с наибольшим охватом исследователи называют Санкт-Петербург, Томскую область и Москву. В Томской области доля студентов среди молодежи составляет 58%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские вузы перейдут с дистанционки на смешанное обучение 8 февраля.

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