Российские космонавты с 1 февраля могут перейти на американское питание

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков сейчас находятся на борту Международной космической станции. С 1 февраля они могут перейти на американский рацион питания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста Центра управления полетами. Он заявил экипажу во время вечернего сеанса связи о переходе на другое питание.

«Я бы хотел обратить внимание на радиограмму 8017 по использованию американских рационов питания. С завтрашнего дня вы можете их использовать», – говорится в сообщении специалиста.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщали о том, что астронавты NASA поделились провизией с российскими коллегами на МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Позже стало известно, что у космонавтов нет никаких проблем с питанием. Об этом заявил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на МКС выявили очередную трещину.