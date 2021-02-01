В Мьянме военные задержали президента и госсоветника

В Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу правящей партии страны «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, занимающую должность госсоветника и главы МИД.

Как сообщает Reuters, ранним утром 1 февраля военные задержали Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных представителей партии.

Пресс-секретарь партии Мио Ньюнт обратился к народу с просьбой не реагировать опрометчиво и действовать в соответствии с законом. Он заявил, что его тоже могут задержать. Он уточнил, что военные собираются организовать государственный переворот.

По данным «Би-Би-Си», в столице южно-восточной страны Нейпьидо отключили телефонную и интернет-связь. На улицах Нейпьидо и города Янгон находятся солдаты.

Напомним, в ноябре прошлого года в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победила партия НЛД, однако военные, выступающие за Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами выборов. Они заявили, что на голосование было сфальсифицировано и пригрозили «принять меры».

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