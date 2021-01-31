Президент Чехии назвал Навального «российским националистом»

Президент Чехии назвал Навального «российским националистом»
Президент Чехии Милош Земан и президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Чехии Милош Земан высказался по поводу ситуации с политиком Алексеем Навальным. Он раскритиковал его действия за националистические взгляды.

Об этом политик заявил ф эфире радиостанции Frekvence 1. По словам чешского лидера, оппозиционер Навальный не является борцом за демократию, так как поддерживал ряд проектов, которые направлены против этого режима. Милош Земан припомнил «аннексию» Крыма и сталинские депортации, о которых говорил Навальный.

«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина», – пояснил Милон Земан.

Кроме этого, он добавил, что считает ситуацию вокруг Навального балаганом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции.

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